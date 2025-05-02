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  • Bateria externa portátil fina e potente
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  • Bateria externa portátil fina e potente
  • Bateria externa portátil fina e potente
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  • Bateria externa portátil fina e potente

Bateria externa USB

DLP1810CB/00

1
| (3) Críticas
Bateria externa portátil fina e potente
Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Carregamento rápido de 3 A através de USB-C e USB-A dupla para carregar o seu dispositivo mais recente.
Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa portátil fina e potente

  • 10 000 mAh

  • Portas de carregamento USB-A e USB-C

  • Bateria de polímero de lítio

  • Preto

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

Carregamento rápido de 5 V/3 A

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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1.0

de 5

3

Críticas

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Pontos positivos

Geen

Pontos negativos

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Pontos positivos

N.v.t.

Pontos negativos

Functioneert niet

Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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