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Regista-te e recebe £10 de desconto
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DLP1810CB/00
10 000 mAh
Portas de carregamento USB-A e USB-C
Bateria de polímero de lítio
Preto
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
1.0
de 5
3
Críticas
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Pontos positivos
Geen
Pontos negativos
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Pontos positivos
N.v.t.
Pontos negativos
Functioneert niet
Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Esta avaliação foi feita para DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29