Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLP2520/00
Carregador duplo para automóvel USB
Carregue o telemóvel e o tablet em simultâneo à velocidade mais elevada para recuperar a potência máxima num curto espaço de tempo no automóvel. Com Proteção inteligente para evitar danos no seu valioso dispositivo. Total de 3,1 A com 15,5 W de potência máxima.
2 portas de carregamento USB
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
O carregador compacto liga-se à saída de 12 V do automóvel e ao seu dispositivo, para um carregamento fácil e cómodo na estrada.
Críticas