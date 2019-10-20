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Descontinuado

Car. automóvel

DLP2520/00

Carregador duplo para automóvel USB

Carregue o telemóvel e o tablet em simultâneo à velocidade mais elevada para recuperar a potência máxima num curto espaço de tempo no automóvel. Com Proteção inteligente para evitar danos no seu valioso dispositivo. Total de 3,1 A com 15,5 W de potência máxima.

Ver todos os benefícios

Saída de 15,5 W máximo

Carregador duplo para automóvel USB

  • 2 portas de carregamento USB

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Carregue a partir da saída de 12 V do automóvel

O carregador compacto liga-se à saída de 12 V do automóvel e ao seu dispositivo, para um carregamento fácil e cómodo na estrada.

Compatível com tablets, smartphones e a maioria dos dispositivos USB

Especificações técnicas

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Críticas

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