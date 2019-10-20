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Descontinuado

Car. automóvel

DLP2521C/00

Carregador para automóvel com portas C e A

Carregue os seus dispositivos mais recentes com a porta USB-C com suporte de PD para otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Utilize também a porta USB-A para carregar os seus outros dispositivos em simultâneo. Cabo C para C de 1 metro incluído.

Ver todos os benefícios

Potência de 36 W com PD (alimentação)

Carregador para automóvel com portas C e A

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Power Delivery (alimentação)

  • Revestimento em metal

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Porta USB-C compatível com PD

O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras de exterior e tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem estabelecer a norma USB para fornecimento de energia de 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.

Especificações técnicas

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