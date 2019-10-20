Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLP2521/00
Carregador para automóvel com portas C e A
Carregue os seus dispositivos mais recentes com a porta USB-C com suporte de PD para otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Utilize também a porta USB-A para carregar os seus outros dispositivos em simultâneo.
Portas de carregamento USB A e USB C
Power Delivery (alimentação)
Revestimento em metal
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras de exterior e tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem estabelecer a norma USB para fornecimento de energia de 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.
Críticas