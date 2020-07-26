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Carregador de viagem USB

DLP2610T/00

Carregador de viagem USB

Todo o carregamento rápido de que necessita. Carregador de parede com 2 saídas USB de 1 A e 2,1 A de 15,5 W.

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Carregador de viagem USB

  • Kit de carregamento

  • USB duplo

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

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Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

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2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

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