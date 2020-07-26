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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLP2610T/00
Carregador de viagem USB
Todo o carregamento rápido de que necessita. Carregador de parede com 2 saídas USB de 1 A e 2,1 A de 15,5 W.
Kit de carregamento
USB duplo
Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
Críticas