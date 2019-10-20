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Descontinuado

Bateria externa USB

DLP5750/00

Acumulador USB versátil

Carregador ultrafino com capacidade para 5000 mAh e uma bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. USB duplo para carregar dois dispositivos em simultâneo.

Ver todos os benefícios

2 saídas USB de 1 A/2,1 A ultrafinas

Acumulador USB versátil

  • 5000 mAh

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Especificações técnicas

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Críticas

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