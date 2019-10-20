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Descontinuado
DLP5751T/00
Bateria portátil versátil para viagem
A capacidade de 5000 mAh com fichas substituíveis fazem deste produto o companheiro de viagem ideal. Inclui fichas dos tipos UE, Austrália, Reino Unido e EUA que permitem carregar diretamente na tomada elétrica. Acabaram-se as complicações para carregar os seus dispositivos móveis e esta bateria portátil quando está em viagem.
5000 mAh
QC 3.0 e PD
1 porta USB-A e 1 porta USB-C carregam dois dispositivos em simultâneo. A porta USB-A funciona com a maioria dos dispositivos carregados por USB, enquanto o USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras de exterior e tablets.
A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
Críticas