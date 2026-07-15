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DLP7721C/00
20 000 mAh
3 portas USB de carregamento
QC 3.0 e PD 3.0
PPS
3 portas USB para carregar três dispositivos em simultâneo
Equipado com USB-C PD de 20 W para um carregamento rápido.
A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC) proporciona um carregamento mais rápido, aumentando a tensão e a corrente. Utiliza o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento para dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento
3.2
de 5
5
Críticas
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Comprador verificado
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Esta avaliação foi feita para DLP7721C Batterie externe USB
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GüntherH
18/06/2025
Österreich
Comprador verificado
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Pontos positivos
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Pontos negativos
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank
Sim, recomendo este produto
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