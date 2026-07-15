ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Bateria externa potente
  • Bateria externa potente
  • Bateria externa potente
  • Bateria externa potente

Bateria externa USB

DLP7721C/00

3.2
| (5) Críticas
Bateria externa potente
Grande capacidade de 20 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD 3.0 saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC 3.0 saída máx. de 18 W.
Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa potente

  • 20 000 mAh

  • 3 portas USB de carregamento

  • QC 3.0 e PD 3.0

  • PPS

3 portas USB para carregar três dispositivos em simultâneo

3 portas USB para carregar três dispositivos em simultâneo

Porta de carregamento USB-C PD 20 W

Equipado com USB-C PD de 20 W para um carregamento rápido.

USB-A com carregamento rápido QC

A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC) proporciona um carregamento mais rápido, aumentando a tensão e a corrente. Utiliza o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento para dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

5

Críticas

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Comprador verificado

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Esta avaliação foi feita para DLP7721C Batterie externe USB

Esta avaliação foi feita para DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Pontos positivos

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Pontos negativos

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DLP7721C USB-Powerbank

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis