Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.