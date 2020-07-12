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Descontinuado

Bateria externa USB

DLP8720N/00

Bateria externa portátil fina e potente

Tenha energia disponível a qualquer altura e em qualquer lugar: desfrute de energia adicional para até mais de 1 carga completa. As 2 portas USB permitem-lhe carregar 2 dispositivos em simultâneo. A grande capacidade de 20 000 mAh permite carregar completamente o telemóvel mais vezes e permite ainda carregar tablets

Ver todos os benefícios

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Bateria externa portátil fina e potente

  • 20 000 mAh

  • USB duplo

  • Bateria de polímero de lítio

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

Cabo micro-USB incluído para ligar e carregar

O cabo micro-USB para USB 2.0 incluído destina-se à utilização com telemóveis, câmaras digitais e outros dispositivos portáteis com uma ligação micro-USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Recarregue os seus dispositivos várias vezes em movimento

Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe energia extra para mais de duas cargas completas em movimento. Leve-a consigo em viagem para ter alimentação de recurso sempre que necessário.

Especificações técnicas

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Críticas

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