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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DLP8720N/00
Bateria externa portátil fina e potente
Tenha energia disponível a qualquer altura e em qualquer lugar: desfrute de energia adicional para até mais de 1 carga completa. As 2 portas USB permitem-lhe carregar 2 dispositivos em simultâneo. A grande capacidade de 20 000 mAh permite carregar completamente o telemóvel mais vezes e permite ainda carregar tablets
20 000 mAh
USB duplo
Bateria de polímero de lítio
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
O cabo micro-USB para USB 2.0 incluído destina-se à utilização com telemóveis, câmaras digitais e outros dispositivos portáteis com uma ligação micro-USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e carregar sempre que desejar.
Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe energia extra para mais de duas cargas completas em movimento. Leve-a consigo em viagem para ter alimentação de recurso sempre que necessário.
Críticas