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Descontinuado

Bateria externa USB

DLP8752NC/00

Desfrute de música e potência quando está em movimento

Desfrute de música onde quer que vá e de potência quando está em movimento. A bateria portátil de 5000 mAh integra um altifalante Bluetooth. Leve-a consigo e faça a festa!

Ver todos os benefícios

Sistema híbrido portátil de bateria e altifalante

Desfrute de música e potência quando está em movimento

Funciona em qualquer lugar - óptimo quando não há uma fonte de energia próxima

Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.

BT v4.1

Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

O material resistente e leve possibilita o transporte das colunas para qualquer lugar.

Especificações técnicas

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