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Descontinuado
DLP8752NC/00
Desfrute de música e potência quando está em movimento
Desfrute de música onde quer que vá e de potência quando está em movimento. A bateria portátil de 5000 mAh integra um altifalante Bluetooth. Leve-a consigo e faça a festa!
Mesmo que não esteja próximo de um carregador de tomada ou automóvel, pode recarregar a bateria do seu dispositivo com o acumulador conveniente. O acumulador inteligente primeiro fornece energia, para que possa remover o acumulador depois da utilização e ter a bateria do seu dispositivo totalmente carregada.
O material resistente e leve possibilita o transporte das colunas para qualquer lugar.
Críticas