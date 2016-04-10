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Descontinuado

altifalante de base

DS1150/11

2.9

| (60) Críticas

Som que se adapta a sua casa

Com um som surpreendentemente rico, este altifalante de base DS1150/11 compacto sincroniza-se automaticamente com as definições do relógio do seu iPod/iPhone. Desfrute de uma luz nocturna ajustável e da comodidade de carregamento de um segundo dispositivo móvel via USB.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • com conector de 30 pinos

  • para iPod/iPhone

  • Porta USB para carregamento

  • 6 W

Luz nocturna de brilho suave

Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB

Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.9

de 5

60

Críticas

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

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Esta avaliação foi feita para DS1150 altavoz base

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05/05/2013

France

France

very good!

design, simple et surtout qualité de son excellente...

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Esta avaliação foi feita para DS1150 Station d'accueil

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Esta avaliação foi feita para DS1150 Station d'accueil

03/09/2012

France

France

Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus

Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.

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