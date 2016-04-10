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Descontinuado

altifalante de base

DS1150/12

2.9
| (60) Críticas
Som que se adapta a sua casa
Com um som cheio e rico, o altifalante de base Philips DS1150/12 compacto sincroniza-se automaticamente com as definições do relógio do seu iPhone/iPod. Desfrute de uma luz nocturna ajustável e da comodidade de carregamento de um segundo dispositivo móvel.
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Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • com conector de 30 pinos

  • para iPod/iPhone

  • Porta USB para carregamento

  • 6 W

Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base

Esta estação de base sincroniza automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone, se este estiver ligado e colocado na base.

Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB

Especificações técnicas

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Críticas

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2.9

de 5

60

Críticas

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

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Esta avaliação foi feita para DS1150 altavoz base

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05/05/2013

France

France

very good!

design, simple et surtout qualité de son excellente...

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03/09/2012

France

France

Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus

Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.

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