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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DS1150/12
com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
Porta USB para carregamento
6 W
Esta estação de base sincroniza automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone, se este estiver ligado e colocado na base.
2.9
de 5
60
Críticas
Garrapato
10/04/2016
España
Error y carga pero no funciona el altavoz
Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.
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Esta avaliação foi feita para DS1150 altavoz base
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sdubous
05/05/2013
France
very good!
design, simple et surtout qualité de son excellente...
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Zeglaude
03/09/2012
France
Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus
Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.
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