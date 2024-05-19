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Descontinuado

altifalante de base

DS1200/12

3.4

| (58) Críticas

Som que se adapta a sua casa

Este altifalante de base Philips Fidelio DS1200/12 elegante enche as suas manhãs com música maravilhosamente rica. Perfeito para a mesa-de-cabeceira, mostra-lhe as horas, acorda-o, funciona como luz de presença e carrega até dois iPods, iPhones ou iPads em simultâneo.

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Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • para iPod/iPhone/iPad

  • Apresentação de relógio

Som omnidireccional rico para encher o seu quarto

Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

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Críticas

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3.4

de 5

58

Críticas

19/05/2024

España

España

Problema de conexión con iPhone 4

Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar

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Esta avaliação foi feita para DS1200 altavoz base

Data de utilização 2022-05-19

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Data de utilização 2022-05-19

15/05/2012

España

España

Elegante y de buen sonido

Aparato de diseño elegante y buen sonido. Facil de usar donde lo único que se puede criticar es su mejora le aplicación para Apple.

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05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

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Esta avaliação foi feita para DS1200 docking speaker

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