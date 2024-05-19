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Descontinuado
DS1200/12
Som que se adapta a sua casa
Este altifalante de base Philips Fidelio DS1200/12 elegante enche as suas manhãs com música maravilhosamente rica. Perfeito para a mesa-de-cabeceira, mostra-lhe as horas, acorda-o, funciona como luz de presença e carrega até dois iPods, iPhones ou iPads em simultâneo.
para iPod/iPhone/iPad
Apresentação de relógio
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.
3.4
de 5
58
Críticas
Antonio he
19/05/2024
España
Problema de conexión con iPhone 4
Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar
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Esta avaliação foi feita para DS1200 altavoz base
Data de utilização 2022-05-19
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Esta avaliação foi feita para DS1200 altavoz base
Data de utilização 2022-05-19
Estevitiviti
15/05/2012
España
Elegante y de buen sonido
Aparato de diseño elegante y buen sonido. Facil de usar donde lo único que se puede criticar es su mejora le aplicación para Apple.
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jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
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Esta avaliação foi feita para DS1200 docking speaker
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