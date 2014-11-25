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Descontinuado
DS1600/12
Som que se adapta à sua casa para iPod/iPhone/iPad
O altifalante de base DS1600 reproduz e carrega todos os iPods/iPhones/iPads com a DualDock da Philips através dos conectores Lightning e de 30 pinos. Este confere-lhe som forte e rico e dispõe de uma porta USB para carregar um segundo dispositivo móvel, para maior versatilidade.
DualDock
para iPod/iPhone/iPad
Porta USB para carregamento
8 W
A inovadora base DualDock da Philips com conectores Lightning e de 30 pinos pode carregar e reproduzir todos os dispositivos Apple. Criada para unir um design elegante a uma funcionalidade sem esforço, pode alternar entre os dois conectores num segundo. Desfrute das suas músicas preferidas independentemente do dispositivo Apple que pretende utilizar.
Para maior comodidade, este altifalante dispõe de uma porta USB para carregar um segundo dispositivo móvel, mesmo quando o seu iPod/iPhone está colocado na base.
A estação de base sincroniza automaticamente a hora ou a data com o seu iPod/iPhone/iPad quando este está colocado na base. Basta premir um botão para alternar entre apresentação do relógio ou da data.
3.0
de 5
25
Críticas
zanugo65
25/11/2014
Italia
Ottimo prodotto qualità prezzo
Suono meglio del mio mini hifi. Software eccellente, una montagna delle miglior radio internet globali. e altro ancora...
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Esta avaliação foi feita para DS1600 Sistema docking con altoparlanti
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Triskel
03/05/2014
Deutschland
Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse
Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.
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Tomber
07/01/2014
Deutschland
Klare Kaufempfehlung
Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung
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