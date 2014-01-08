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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Obcecado pelo som
Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base arrojado fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.
para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.
Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.
4.7
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3010 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3010 altavoz base
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3010 Station d'accueil
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MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
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