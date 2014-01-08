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Descontinuado

altifalante de base

DS3010/10

4.7

| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base arrojado fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Ver todos os benefícios

Encha o seu espaço com música e estilo

Obcecado pelo som

  • para iPod/iPhone

  • Alimentado a pilhas/CA

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone

Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3010 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3010 altavoz base

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3010 Station d'accueil

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03/07/2012

France

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Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3010 Station d'accueil

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