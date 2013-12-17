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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base Philips DS3100/12 fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.
para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA
3.8
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3100 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3100 altavoz base
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3100 docking speaker
Sim, recomendo este produto
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rafael33
22/12/2012
France
tres bien bon produit dommage pour la telecommande
super produit et la qualité est toujours au rendez avec Phillips mais dommage qu il na pas de télécommande mais je recommande
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Esta avaliação foi feita para DS3100 Station d'accueil
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