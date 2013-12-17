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Descontinuado

altifalante de base

DS3100/12

3.8

| (14) Críticas | 86% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base Philips DS3100/12 fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

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Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • para iPod/iPhone

  • Alimentado a pilhas/CA

Potência de saída total de 10 W RMS

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

3

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

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Esta avaliação foi feita para DS3100 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3100 altavoz base

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

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Esta avaliação foi feita para DS3100 docking speaker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3100 docking speaker

22/12/2012

France

France

tres bien bon produit dommage pour la telecommande

super produit et la qualité est toujours au rendez avec Phillips mais dommage qu il na pas de télécommande mais je recommande

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Esta avaliação foi feita para DS3100 Station d'accueil

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Esta avaliação foi feita para DS3100 Station d'accueil

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