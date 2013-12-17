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Descontinuado
DS3205/12
Som que se adapta a sua casa
Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS3205 reproduz música do seu iPod/iPhone com um som cristalino. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, alimentação a bateria ou CA
3.1
de 5
25
Críticas
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base
hicks0r
10/12/2013
España
Mi regalo para todos mis amigos con iPhone
Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base
Neojos
17/04/2013
España
Actualizar app
Si actualizasen las app para iphone 5 y se pudiera disfrutar del ecualizador sería perfecto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base