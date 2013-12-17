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Descontinuado

altifalante de base

DS3205/12

3.1

| (25) Críticas

Som que se adapta a sua casa

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS3205 reproduz música do seu iPod/iPhone com um som cristalino. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Ver todos os benefícios

Som que se adapta a sua casa

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, alimentação a bateria ou CA

Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Potência de saída total de 10 W RMS

Especificações técnicas

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Críticas

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3.1

de 5

25

Críticas

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base

10/12/2013

España

España

Mi regalo para todos mis amigos con iPhone

Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base

17/04/2013

España

España

Actualizar app

Si actualizasen las app para iphone 5 y se pudiera disfrutar del ecualizador sería perfecto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3205 altavoz base

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