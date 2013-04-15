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Descontinuado

altifalante de base

DS3400/12

Som que se adapta a sua casa

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS3400 reproduz música do seu iPod/iPhone com um som cristalino durante o carregamento. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Ver todos os benefícios

Som que se adapta a sua casa

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, alimentação a bateria ou CA

Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone

Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto este carrega. Este também é sincronizado com o seu PC através da ligação do altifalante com um cabo USB.

Aplicação ClockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

Aplicação ClockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas funcionalidades modernas e exclusivas para o seu altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas como imagem de fundo. A aplicação ClockStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente estarão disponíveis novas actualizações de temas e novas funções.

Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Especificações técnicas

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