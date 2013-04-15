Aplicação ClockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas funcionalidades modernas e exclusivas para o seu altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas como imagem de fundo. A aplicação ClockStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente estarão disponíveis novas actualizações de temas e novas funções.