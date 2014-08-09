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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Som que se adapta à sua casa, sem fios
Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning. O altifalante de base DS3480 fornece um som límpido durante o carregamento. Com transmissão Bluetooth e bateria recarregável, pode desfrutar da sua música em qualquer lugar, sem fios.
Conector Lightning
para iPod/iPhone
Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Com um algoritmo avançado de processamento de som digital, dois diafragmas de altifalante activos e uma porta de graves, este altifalante de base enche a sua divisão com um som natural e nítido e com graves poderosos e profundos.
4.6
de 5
11
Críticas
91%
recomendam este produto
davidddp
09/08/2014
España
Excelente producto, muy versátil por el bluetooth
Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
diabolik
24/07/2014
Italia
eccellente prodotto e suono fantastico
ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
ilconte75
13/05/2014
Italia
Eccellente
Fattura curata, design eccellente, qualità audio abbondantemente al di sopra delle mie aspettative, ottima faclità di utilizzo, bassi eccezzionali considerando le dimensioni ridotte del prodotto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®