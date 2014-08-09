ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

DS3480/12

4.6

| (11) Críticas | 91% recomendam este produto

Som que se adapta à sua casa, sem fios

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning. O altifalante de base DS3480 fornece um som límpido durante o carregamento. Com transmissão Bluetooth e bateria recarregável, pode desfrutar da sua música em qualquer lugar, sem fios.

Ver todos os benefícios

Som que se adapta à sua casa, sem fios

  • Conector Lightning

  • para iPod/iPhone

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Som dinâmico e envolvente

Com um algoritmo avançado de processamento de som digital, dois diafragmas de altifalante activos e uma porta de graves, este altifalante de base enche a sua divisão com um som natural e nítido e com graves poderosos e profundos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

11

Críticas

91%

recomendam este produto

2
1

09/08/2014

España

España

Excelente producto, muy versátil por el bluetooth

Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3480 Altavoz base con Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3480 Altavoz base con Bluetooth®

24/07/2014

Italia

Italia

eccellente prodotto e suono fantastico

ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

13/05/2014

Italia

Italia

Eccellente

Fattura curata, design eccellente, qualità audio abbondantemente al di sopra delle mie aspettative, ottima faclità di utilizzo, bassi eccezzionali considerando le dimensioni ridotte del prodotto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis