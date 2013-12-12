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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Críticas | 100% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Na sua secretária ou em qualquer outro lugar, este altifalante de base arrojado fornece um som límpido que enche o seu espaço pessoal, assegura uma transmissão sem fios via Bluetooth e sincroniza o seu iPod/iPhone/iPad com o seu PC.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • para iPod/iPhone/iPad

Transmissão de música sem fios via Bluetooth do iPod/iPhone/iPad

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance robusta e de eficiência energética. A tecnologia permite a fácil ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir do iPod, iPhone ou iPad para o seu sistema áudio da Philips - comodamente e sempre que quiser.

Potência de saída total de 20 W RMS

Potência de saída total de 20 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas funcionalidades modernas e exclusivas para o seu altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas como imagem de fundo. A aplicação DockStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente estarão disponíveis novas actualizações de temas e novas funções.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

14

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

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16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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