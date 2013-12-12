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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Na sua secretária ou em qualquer outro lugar, este altifalante de base arrojado fornece um som límpido que enche o seu espaço pessoal, assegura uma transmissão sem fios via Bluetooth e sincroniza o seu iPod/iPhone/iPad com o seu PC.
para iPod/iPhone/iPad
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance robusta e de eficiência energética. A tecnologia permite a fácil ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir do iPod, iPhone ou iPad para o seu sistema áudio da Philips - comodamente e sempre que quiser.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas funcionalidades modernas e exclusivas para o seu altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas como imagem de fundo. A aplicação DockStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente estarão disponíveis novas actualizações de temas e novas funções.
4.1
de 5
14
Críticas
100%
recomendam este produto
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
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Esta avaliação foi feita para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
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Esta avaliação foi feita para DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
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Esta avaliação foi feita para DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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