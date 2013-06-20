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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Concebido para o movimento
Compacto e ultra portátil, este altifalante DS7530/12 não é leve no que diz respeito ao desempenho. Concebido para viajar, proporciona um som surpreendentemente potente a partir do seu iPod/iPhone e assegura uma elevada comodidade com a transmissão sem fios.
para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA
A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
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4.1
de 5
16
Críticas
94%
recomendam este produto
Theofilus
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
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er8e5utjgg9ierp
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
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ElBambino
16/03/2013
Nederland
Comprador verificado
Top product!
Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!
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