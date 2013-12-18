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Descontinuado

altifalante de base

DS7580/10

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Concebido para o movimento

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS7580 é ideal para viagens graças à sua dimensão compacta com um som poderoso. Este também inclui uma bateria recarregável e um estojo de transporte.

Ver todos os benefícios

Concebido para o movimento

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, bateria recarregável

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção

Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS7580 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS7580 altavoz base

20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Esta avaliação foi feita para DS7580 Station d'accueil

Esta avaliação foi feita para DS7580 Station d'accueil

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