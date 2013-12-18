Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Concebido para o movimento
Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS7580 é ideal para viagens graças à sua dimensão compacta com um som poderoso. Este também inclui uma bateria recarregável e um estojo de transporte.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, bateria recarregável
Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.
A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7580 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7580 altavoz base
lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Esta avaliação foi feita para DS7580 Station d'accueil
Esta avaliação foi feita para DS7580 Station d'accueil