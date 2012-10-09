Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Concebido para o movimento
Compacto e ultra portátil, este altifalante de base Fidelio DS7700/10 não é leve no que diz respeito ao desempenho. Concebido para viajar, este proporciona um som surpreendentemente poderoso a partir do seu iPod/iPhone - permitindo-lhe desfrutar de óptima música para onde quer que vá.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
4.3
de 5
45
Críticas
93%
recomendam este produto
Edafo
09/10/2012
España
Buena calidad de sonido y de materiales
Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7700 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7700 altavoz base
Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7700 docking speaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7700 docking speaker
Cuevas55
16/09/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Docking Speaker
A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7700 docking speaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS7700 docking speaker