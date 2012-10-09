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Descontinuado

altifalante de base

DS7700/10

4.3

| (45) Críticas | 93% recomendam este produto

Concebido para o movimento

Compacto e ultra portátil, este altifalante de base Fidelio DS7700/10 não é leve no que diz respeito ao desempenho. Concebido para viajar, este proporciona um som surpreendentemente poderoso a partir do seu iPod/iPhone - permitindo-lhe desfrutar de óptima música para onde quer que vá.

Ver todos os benefícios

com este altifalante de base

Concebido para o movimento

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Acabamento e estojo de protecção robustos em alumínio para segurança total

Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

45

Críticas

93%

recomendam este produto

09/10/2012

España

España

Buena calidad de sonido y de materiales

Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.

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Esta avaliação foi feita para DS7700 altavoz base

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04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

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16/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Docking Speaker

A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.

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