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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Aproveite mais a sua experiência musical, de jogos e de vídeo. Inteligente e elegante, este altifalante de base proporciona um som impressionante do seu iPod, iPhone ou iPad e assegura uma elevada comodidade com a bateria recarregável incorporada e a transmissão via Bluetooth.
A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.
A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.
3.9
de 5
51
Críticas
84%
recomendam este produto
gorlumabe
30/08/2025
España
hola tengo el altavoz DS8550/10 y no se reproduce el audio en el altavoz, esta emparejado a traves del bluetooth con el iphone 15
Esta avaliação foi feita para DS8550 altavoz base
Data de utilização 2025-07-30
Esta avaliação foi feita para DS8550 altavoz base
Data de utilização 2025-07-30
mariarod
22/11/2013
España
Philips Phidelio DS8550... una gran compra!
Tengo el Philips Phidelio DS8550 desde hace más o menos un año y lo cierto es que antes de comprarlo tenía en mente otro equipo de este tipo (audio inalámbrico) pero finalmente probando ambos en directo en la tienda me dí cuenta de que la calidad del Philips era superior al otro (no recuerdo la marca que era, pero era conocida). Supongo que por tener más vatios, pero la cuestión es que con el uso me he dado cuenta de que no puedo vivir sin él. Lo uso a diario y lo mejor de todo es que puedo llevármelo donde quiera puesto que tiene casi 5 horas de autonomía. Diría que en mi caso, sí carga mi iPad 2...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8550 altavoz base
Sim, recomendo este produto
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Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Esta avaliação foi feita para DS8550 docking speaker
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