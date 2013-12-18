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Descontinuado

Philips FidelioAltifalante de base Primo

DS9/10

4.8

| (20) Críticas | 100% recomendam este produto

Experimente a verdadeira fidelidade

Este altifalante de base Philips Fidelio DS9/10 tem uma classe própria, com o seu design e qualidade de som imbatíveis. A música do iPod touch, iPhone e iPad emerge com uma fidelidade total, graças à utilização de madeira natural e componentes de alta qualidade.

Ver todos os benefícios

com este altifalante de base

Experimente a verdadeira fidelidade

  • para iPod/iPhone/iPad

Tweeter de topo suave para um som detalhado e natural

Este é um altifalante de alta fidelidade de duas vias com tweeter de topo suave. A Philips foi pioneira nos tweeters de topo no início de 1960 e estes tornaram-se na solução mais procurada para caixas de altifalantes Hi-Fi no último meio século. Os tweeters de topo suave fornecem um som detalhado e natural, sem rigidez ou distorção, revelando a riqueza das gravações.

SoundCurve para som fantástico e cristalino

SoundCurve para som fantástico e cristalino

A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

Processamento digital puro para um sinal limpo através da cadeia áudio

Processamento digital puro para um sinal limpo através da cadeia áudio

A maioria dos altifalantes de base utiliza a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em seguida, converte-a novamente para digital, isto resulta em algum ruído adicional e na perda de detalhes. Ao utilizar a saída digital do seu leitor, o altifalante mantém a integridade do sinal de música, resultando numa relação sinal/ruído mais elevada e numa melhor resolução.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.8

de 5

20

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

18/12/2013

España

España

Me encanta

Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS9 Altavoz base Primo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS9 Altavoz base Primo

17/12/2013

España

España

BUEN SONIDO

Buen sonido y fácil manejo, la única pega, por ponerle alguna, fue que intenté conectarlo con la televisión, también una Phillips, y no es compatible, por lo demás un 10.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS9 Altavoz base Primo

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25/10/2012

España

España

sonido espectacular!!

me encanta, sonido espectacular valga la rebumdancia!!

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