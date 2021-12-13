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  • Vapor potente para eliminar todos os vincos
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Descontinuado

Série 3000Ferro a vapor

DST3011/20

4.6
| (33) Críticas | 100% recomendam este produto
Vapor potente para eliminar todos os vincos
O nosso ferro a vapor da série 3000 facilita o engomar com o potente jato de vapor para remover vincos difíceis. A base em cerâmica garante um deslizar suave, enquanto o depósito de água de 300 ml é suficientemente grande para engomar quantidades mais pequenas de roupa sem ter de voltar a encher.
Ver todos os benefícios

Jato de vapor até 140 g

Vapor potente para eliminar todos os vincos

  • Potência de 2100 W

  • Vapor contínuo de 30 g/min.

  • Jato de vapor de 140 g

  • Cerâmica

Jato de vapor até 140 g para potência adicional

Jato de vapor até 140 g para potência adicional

O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.

Vapor contínuo até 30 g/min. para um desempenho consistente

Vapor contínuo até 30 g/min. para um desempenho consistente

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

2100 W para um aquecimento rápido

2100 W para um aquecimento rápido

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

33

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcionário da Philips

Cumpre completamente o prometido.

[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto

Pontos positivos

Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.

Pontos negativos

Não encontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

O produto é espetacular.

O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.

Pontos positivos

Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.

Pontos negativos

Um pouco pesado

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Sim, recomendo este produto

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02/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prático e eficaz

Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.

Pontos positivos

Rápido,leve e de fácil utilização.

Pontos negativos

Nada a apontar.

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Sim, recomendo este produto

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