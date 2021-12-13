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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Potência de 2100 W
Vapor contínuo de 30 g/min.
Jato de vapor de 140 g
Cerâmica
O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
4.6
de 5
33
Críticas
100%
recomendam este produto
PPessoa
13/12/2021
Portugal
Funcionário da Philips
Cumpre completamente o prometido.
[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto
Pontos positivos
Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.
Pontos negativos
Não encontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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Fera54
03/12/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto é espetacular.
O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.
Pontos positivos
Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.
Pontos negativos
Um pouco pesado
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Sim, recomendo este produto
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02/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Muito prático e eficaz
Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.
Pontos positivos
Rápido,leve e de fácil utilização.
Pontos negativos
Nada a apontar.
Sim, recomendo este produto
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