Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
2400 W de potência
Vapor contínuo de 40 g/min
Jato de vapor de 180 g
Cerâmica
O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
4.7
de 5
24
Críticas
100%
recomendam este produto
guiarm
28/12/2021
Portugal
Comprador verificado
Faz o que promete!
Começo por dizer que colocar água no ferro é fácil (o sistema é excelente). O ferro aquece rapidamente, desliza suavemente em diferentes tipos de tecido. Bom desempenho em gangas e em algodão. O único senão, é o comprimento do fio. Julgo que podia ser um pouco maior. Depois de algumas semanas a experimentar, contínuo fã. Deixei o ferro que tinha de lado e não volto atrás na decisão - bons resultados e redução de tempo.
Pontos positivos
Eficiente e eficaz.
Pontos negativos
O fio podia ser um pouco mais comprido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Msantos12
13/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente qualidade
Eletrodoméstico espetacular, boa qualidade, fácil de transportar e engoma a roupa muito facilmente
Pontos positivos
Fácil de transportar
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Catgonca
06/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente para o tamanho e leveza
Recomendo o produto para quem não tem paciência para passar a ferro, produto leve, muito fácil de arrumar e desliza em todos os tecidos muito bem
Pontos positivos
Leve, compacto, facil de utilizar e desliza bem em todos os tipos de tecido
Pontos negativos
Pega mais ergonômico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3030/70 Ferro a vapor