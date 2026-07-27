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  • Vapor potente para eliminar todos os vincos
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Descontinuado

Série 3000Ferro a vapor

DST3040/70

Vapor potente para eliminar todos os vincos
O nosso ferro a vapor da série 3000 facilita o engomar com o potente jato de vapor para remover vincos difíceis. A base em cerâmica garante um deslizar suave, enquanto o depósito de água de 300 ml é suficientemente grande para engomar quantidades mais pequenas de roupa sem ter de voltar a encher.
Ver todos os benefícios

Jato de vapor até 200 g

Vapor potente para eliminar todos os vincos

  • 2600 W de potência

  • Vapor contínuo de 40 g/min

  • Jato de vapor de 200 g

  • Cerâmica

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Jato de vapor até 200 g para potência adicional

Jato de vapor até 200 g para potência adicional

O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.

Base em cerâmica de deslize suave

Base em cerâmica de deslize suave

A nossa duradoura base em cerâmica desliza bem em todas as peças de roupa. É antiaderente, antirriscos e fácil de manter limpa.

Especificações técnicas

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