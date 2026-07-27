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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
DST3040/70
2600 W de potência
Vapor contínuo de 40 g/min
Jato de vapor de 200 g
Cerâmica
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.
A nossa duradoura base em cerâmica desliza bem em todas as peças de roupa. É antiaderente, antirriscos e fácil de manter limpa.
Críticas