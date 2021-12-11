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Descontinuado
2600 W de potência
Vapor contínuo de 40 g/min
Jato de vapor de 200 g
Cerâmica
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Mariasss
11/12/2021
Portugal
Parte da promoção
É um excelente ferro e funciona muito bem.
Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.
Pontos positivos
Rapidez a engomar
Pontos negativos
Consumo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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Girafa 53
01/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Super potente
Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem
Pontos positivos
Qualidade da passagem
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
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