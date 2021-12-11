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  • Vapor potente para eliminar todos os vincos
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Descontinuado

Série 3000Ferro a vapor

DST3041/30

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Vapor potente para eliminar todos os vincos
O nosso ferro a vapor da série 3000 facilita o engomar com o potente jato de vapor para remover vincos difíceis. A base em cerâmica garante um deslizar suave, enquanto o depósito de água de 300 ml é suficientemente grande para engomar quantidades mais pequenas de roupa sem ter de voltar a encher.
Ver todos os benefícios

Jato de vapor até 200 g

Vapor potente para eliminar todos os vincos

  • 2600 W de potência

  • Vapor contínuo de 40 g/min

  • Jato de vapor de 200 g

  • Cerâmica

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Jato de vapor até 200 g para potência adicional

Jato de vapor até 200 g para potência adicional

O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.

2600 W para um aquecimento rápido

2600 W para um aquecimento rápido

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

11/12/2021

Portugal

Portugal

É um excelente ferro e funciona muito bem.

Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.

Pontos positivos

Rapidez a engomar

Pontos negativos

Consumo

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Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Super potente

Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem

Pontos positivos

Qualidade da passagem

Pontos negativos

Não tem

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Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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