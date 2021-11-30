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Descontinuado
Potência de 2600 W
Vapor contínuo de 40 g/min.
Jato de vapor de 200 g
Cerâmica
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
4.8
de 5
8
Críticas
100%
recomendam este produto
Calima
30/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Passa muito bem sem esforço
Este ferro Philips é muito bom, passa com facilidade e aquece rápido. O depósito de água é bem fechado, não derrama e não se abre fácil. Só é um pouco pesado
Pontos positivos
Alisa a roupa facilmente, aquece bem e tapido.
Pontos negativos
Apenas o peso. Se podesse ser mais leve com a mesma qualidade seria perfeito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
Acdias
18/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Ferro a vapor excelente
Ferro com ótimo desempenho, tira os vincos mais difíceis em apenas uma passagem graças ao vapor e com 2 filhos pequenos tenho sempre imensa roupa para tratar poupa-me imenso tempo. Recomendo, sem dúvida!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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aromualdo
18/11/2021
Portugal
Parte da promoção
O melhor da categoria? Provavelmente sim.
Recebi o ferro como parte de um teste ao produto. A avaliação aqui esplanada reflete a percepção, adquirida durante 1 semana de teste, da qualidade do produto, sem qualquer influência da Philips. A facilidade de utilização do ferro Philips torna-o prático de usar diariamente, especialmente para pessoas que, como eu, não tem disponibilidade para passar horas a engomar roupa. A dimensão do bocal de entrada de água, é suficientemente grande para que não haja derramamento quando se está a proceder ao enchimento. O ferro pesa menos de 1 quilograma (sem água), e aquece até ao máximo em cerca de 40 segundos. As 200 gramas de vapor produzidas são suficientes para utilização vertical, mas a falta de uma opção selecionável, dificulta esta utilização. Com função anti calcário, não antevejo a necessidade de produtos extra, e trabalho extra, para manter o ferro em perfeitas condições Na retina, fica o recorte circular invertido na extremidade, que facilita a utilização nas cavas das mangas, assim como nas golas e botões.
Pontos positivos
Velocidade de aquecimento e função anti calcário
Pontos negativos
Nã tem opção para utilização vertical, apesar da capacidade de produzir vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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