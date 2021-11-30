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  • Vapor potente para eliminar todos os vincos
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Descontinuado

Série 3000Ferro a vapor

DST3041/80

4.8
| (8) Críticas | 100% recomendam este produto
Vapor potente para eliminar todos os vincos
O nosso ferro a vapor da série 3000 facilita o engomar com o potente jato de vapor para remover vincos difíceis. A base em cerâmica garante um deslizar suave, enquanto o depósito de água de 300 ml é suficientemente grande para engomar quantidades mais pequenas de roupa sem ter de voltar a encher.
Ver todos os benefícios

Jato de vapor até 200 g

Vapor potente para eliminar todos os vincos

  • Potência de 2600 W

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Jato de vapor de 200 g

  • Cerâmica

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Jato de vapor até 200 g para potência adicional

Jato de vapor até 200 g para potência adicional

O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.

2600 W para um aquecimento rápido

2600 W para um aquecimento rápido

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

8

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

30/11/2021

Portugal

Portugal

Passa muito bem sem esforço

Este ferro Philips é muito bom, passa com facilidade e aquece rápido. O depósito de água é bem fechado, não derrama e não se abre fácil. Só é um pouco pesado

Pontos positivos

Alisa a roupa facilmente, aquece bem e tapido.

Pontos negativos

Apenas o peso. Se podesse ser mais leve com a mesma qualidade seria perfeito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

18/11/2021

Portugal

Portugal

Ferro a vapor excelente

Ferro com ótimo desempenho, tira os vincos mais difíceis em apenas uma passagem graças ao vapor e com 2 filhos pequenos tenho sempre imensa roupa para tratar poupa-me imenso tempo. Recomendo, sem dúvida!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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18/11/2021

Portugal

Portugal

O melhor da categoria? Provavelmente sim.

Recebi o ferro como parte de um teste ao produto. A avaliação aqui esplanada reflete a percepção, adquirida durante 1 semana de teste, da qualidade do produto, sem qualquer influência da Philips. A facilidade de utilização do ferro Philips torna-o prático de usar diariamente, especialmente para pessoas que, como eu, não tem disponibilidade para passar horas a engomar roupa. A dimensão do bocal de entrada de água, é suficientemente grande para que não haja derramamento quando se está a proceder ao enchimento. O ferro pesa menos de 1 quilograma (sem água), e aquece até ao máximo em cerca de 40 segundos. As 200 gramas de vapor produzidas são suficientes para utilização vertical, mas a falta de uma opção selecionável, dificulta esta utilização. Com função anti calcário, não antevejo a necessidade de produtos extra, e trabalho extra, para manter o ferro em perfeitas condições Na retina, fica o recorte circular invertido na extremidade, que facilita a utilização nas cavas das mangas, assim como nas golas e botões.

Pontos positivos

Velocidade de aquecimento e função anti calcário

Pontos negativos

Nã tem opção para utilização vertical, apesar da capacidade de produzir vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

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