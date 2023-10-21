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Descontinuado

Série 5000Ferro a vapor

DST5010/10

4.6
| (47) Críticas | 96% recomendam este produto
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Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide Plus antirriscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função de limpeza do calcário incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.
Ver todos os benefícios

A base SteamGlide Plus dura 4 vezes mais*

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  • Potência de 2400 W

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Jacto de vapor de 160 g

  • SteamGlide Plus

2400 W para aquecer rapidamente

2400 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

A base resistente a riscos oferece um excelente deslizar

A base resistente a riscos oferece um excelente deslizar

A nossa base SteamGlide Plus especial desliza suavemente sobre qualquer tecido. Também é antiaderente, resistente a riscos e fácil de limpar.

O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar

O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

47

Críticas

96%

recomendam este produto

2

21/10/2023

Italia

Italia

Comprador verificado

Piastra in ceramica

Riscaldamento super veloce e la piastra in ceramica lascia gli abiti subito liscissimi

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20/10/2023

Italia

Italia

Il top dei ferri da stiro

(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho ricevuto questo ferro da stiro un mese fa', e l'ho provato per un mese intero in modo che ma mia recensione fosse molto precisa. Non solo è potente, è leggero e non brucia i capi, ma ha anche una cosa diversa dagli altri ferri da stiro che a me è piaciuto moltissimo! Il bottone del vapore è posizionato sotto la leva dove si trova di solito, essendo così facilissimo da premere con l'indice. Sono felicissima di aver avuto la possibilità di provarlo e lo consiglio vivamente, siccome è un prodotto che ne vale la pena provarlo e averlo a casa.

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07/10/2023

Italia

Italia

Ferro da stiro quotidiano

(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho ricevuto questo ferro da stiro Philips da provare proprio al momento giusto: il mio ferro mi aveva ormai abbandonato! È la prima volta che utilizzo un ferro da stiro del marchio Philips, ho utilizzato altri elettrodomestici di questo marchio e mi ero già trovato bene, posso solo confermare la validità del marchio anche per quanto riguarda questo genere di elettrodomestici. Il ferro da stiro ha un'ottima impugnatura e non pesa molto, questo è il primo punto a suo favore. Un'altra cosa che ho piacevolmente apprezzato è la manopola per selezionare le diverse temperature a seconda del tessuto: scritte grandi e molto chiare, di sicuro d'aiuto per persone con problemi di vista! Ho provato a stirare i classici indumenti di tutti i giorni e sono rimasto piacevolmente soddisfatto! Ovviamente parliamo di un ferro da stiro per un uso non professionale, per quello esistono i ben più costosi ferri da stiro a caldaia ma per un uso quotidiano questo è il ferro da stiro ideale! Sicuramente lo consiglierò ad amici e parenti!

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  1. Testado em comparação com a base antiaderente da Philips