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Descontinuado
Potência de 2400 W
Vapor contínuo de 40 g/min.
Jacto de vapor de 160 g
SteamGlide Plus
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
A nossa base SteamGlide Plus especial desliza suavemente sobre qualquer tecido. Também é antiaderente, resistente a riscos e fácil de limpar.
O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.
4.6
de 5
47
Críticas
96%
recomendam este produto
Pigna90
21/10/2023
Italia
Comprador verificado
Piastra in ceramica
Riscaldamento super veloce e la piastra in ceramica lascia gli abiti subito liscissimi
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Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore serie 5000 DST5010/10
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erjonat
20/10/2023
Italia
Il top dei ferri da stiro
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho ricevuto questo ferro da stiro un mese fa', e l'ho provato per un mese intero in modo che ma mia recensione fosse molto precisa. Non solo è potente, è leggero e non brucia i capi, ma ha anche una cosa diversa dagli altri ferri da stiro che a me è piaciuto moltissimo! Il bottone del vapore è posizionato sotto la leva dove si trova di solito, essendo così facilissimo da premere con l'indice. Sono felicissima di aver avuto la possibilità di provarlo e lo consiglio vivamente, siccome è un prodotto che ne vale la pena provarlo e averlo a casa.
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vittorios
07/10/2023
Italia
Ferro da stiro quotidiano
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho ricevuto questo ferro da stiro Philips da provare proprio al momento giusto: il mio ferro mi aveva ormai abbandonato! È la prima volta che utilizzo un ferro da stiro del marchio Philips, ho utilizzato altri elettrodomestici di questo marchio e mi ero già trovato bene, posso solo confermare la validità del marchio anche per quanto riguarda questo genere di elettrodomestici. Il ferro da stiro ha un'ottima impugnatura e non pesa molto, questo è il primo punto a suo favore. Un'altra cosa che ho piacevolmente apprezzato è la manopola per selezionare le diverse temperature a seconda del tessuto: scritte grandi e molto chiare, di sicuro d'aiuto per persone con problemi di vista! Ho provato a stirare i classici indumenti di tutti i giorni e sono rimasto piacevolmente soddisfatto! Ovviamente parliamo di un ferro da stiro per un uso non professionale, per quello esistono i ben più costosi ferri da stiro a caldaia ma per un uso quotidiano questo è il ferro da stiro ideale! Sicuramente lo consiglierò ad amici e parenti!
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Testado em comparação com a base antiaderente da Philips