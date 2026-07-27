Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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DST5040/80
2600 W de potência
Vapor contínuo de 45 g/min
Jato de vapor de 200 g
SteamGlide Plus
Desligar automático de segurança
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
A nossa base SteamGlide Plus especial desliza suavemente sobre qualquer tecido. Também é antiaderente, resistente a riscos e fácil de limpar.
O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.
Críticas
Testado em comparação com a base antiaderente da Philips