Resultados perfeitos num instante

Engome sem complicações com a nossa nova série 8000 Azur da Philips. Comece num instante com 3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente. A nossa tecnologia OptimalTEMP garante que não queima nenhum tecido passível de ser engomado, o que lhe dá tranquilidade.