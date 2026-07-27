Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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DST8020/20
3000 W de potência
Garantido que não queima
Base SteamGlide Elite
Vapor contínuo de 55 g/min
Comece a engomar num instante com maior potência para um aquecimento rápido.
Com uma saída de vapor contínuo de 55 g/min, todas as passagens sobre as suas peças de roupa são aproveitadas para que possa remover os vincos mais rapidamente.
Jato de vapor forte de 240 g para remoção dos vincos persistentes de todas as suas peças de roupa.
Prémios
Críticas