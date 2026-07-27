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Azur da série 8000Ferro a vapor

DST8020/20

2 Prémios

Resultados perfeitos num instante
Engome sem complicações com a nossa nova série 8000 Azur da Philips. Comece num instante com 3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente. A nossa tecnologia OptimalTEMP garante que não queima nenhum tecido passível de ser engomado, o que lhe dá tranquilidade.
Ver todos os benefícios

Sem definições nem complicações

Resultados perfeitos num instante

  • 3000 W de potência

  • Garantido que não queima

  • Base SteamGlide Elite

  • Vapor contínuo de 55 g/min

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Comece a engomar num instante com maior potência para um aquecimento rápido.

Até 55 g/min de saída de vapor contínuo forte

Até 55 g/min de saída de vapor contínuo forte

Com uma saída de vapor contínuo de 55 g/min, todas as passagens sobre as suas peças de roupa são aproveitadas para que possa remover os vincos mais rapidamente.

O jato de vapor de 240 g elimina até os vincos mais persistentes

O jato de vapor de 240 g elimina até os vincos mais persistentes

Jato de vapor forte de 240 g para remoção dos vincos persistentes de todas as suas peças de roupa.

Especificações técnicas

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Prémios

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