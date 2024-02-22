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Azur da série 8000Ferro a vapor

DST8030/70

2.3
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

2 Prémios

Resultados perfeitos de uma só vez
Engomar potente com a nossa nova série 8000 Azur da Philips. Com um vapor turbo de 240 g, já é possível eliminar até os vincos mais persistentes de uma só vez. Comece num instante com 3000 W de potência e obtenha resultados perfeitos com um vapor contínuo forte.
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O vapor mais forte com potência inteligente

Resultados perfeitos de uma só vez

  • 3000 W de potência

  • Vapor contínuo de 80 g/min

  • Jato de vapor turbo de 240 g

  • Garantido que não queima

Até 80 g/min de potente saída de vapor contínuo

Até 80 g/min de potente saída de vapor contínuo

Com uma saída de vapor contínuo de 80 g/min, nenhum deslize sobre as suas peças de roupa é desperdiçado, permitindo remover os vincos mais rapidamente.

Uma definição de temperatura ideal para garantir que não queima

Uma definição de temperatura ideal para garantir que não queima

Uma definição ideal para todos os tecidos passíveis de ser engomados, para garantir que não queima. Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca queimará qualquer tecido passível de ser engomado e que pode engomar tudo desde ganga a seda, linho a caxemira, em segurança e em qualquer ordem, sem ter de esperar que a temperatura se ajuste nem de pré-separar a roupa.

Libertação rápida de calcário para um desempenho duradouro

Libertação rápida de calcário para um desempenho duradouro

A libertação rápida de calcário ajuda a manter o máximo desempenho ao remover a acumulação de cálcio ou calcário.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

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  • Award image VRS_PBTAWARD13

Críticas

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2.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2

22/02/2024

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben

Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍

Pontos positivos

Automatik leichte gleitung schnell

Pontos negativos

Keine bemerkt

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22/09/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..

Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

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26/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Χάλια Μαύρα

Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα

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