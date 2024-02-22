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Política de devolução de 30 dias
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3000 W de potência
Vapor contínuo de 80 g/min
Jato de vapor turbo de 240 g
Garantido que não queima
Com uma saída de vapor contínuo de 80 g/min, nenhum deslize sobre as suas peças de roupa é desperdiçado, permitindo remover os vincos mais rapidamente.
Uma definição ideal para todos os tecidos passíveis de ser engomados, para garantir que não queima. Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca queimará qualquer tecido passível de ser engomado e que pode engomar tudo desde ganga a seda, linho a caxemira, em segurança e em qualquer ordem, sem ter de esperar que a temperatura se ajuste nem de pré-separar a roupa.
A libertação rápida de calcário ajuda a manter o máximo desempenho ao remover a acumulação de cálcio ou calcário.
Prémios
2.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Mp3k
22/02/2024
Österreich
Comprador verificado
Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben
Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍
Pontos positivos
Automatik leichte gleitung schnell
Pontos negativos
Keine bemerkt
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Μαριν
22/09/2025
Ελλάδα
Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..
Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
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ULVER111
26/04/2025
Ελλάδα
Χάλια Μαύρα
Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα
Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
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