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Azur da série 8000Ferro a vapor

DST8050/20

3
| (2) Críticas

2 Prémios

Resultados perfeitos de uma só vez
Engomar potente com a nossa nova série 8000 Azur da Philips. Com um vapor turbo de 260 g, já é possível eliminar até os vincos mais persistentes de uma só vez. Comece num instante com 3000 W de potência e obtenha resultados perfeitos com um vapor contínuo forte.
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O vapor mais forte com potência inteligente

Resultados perfeitos de uma só vez

  • 3000 W de potência

  • Vapor contínuo de 100 g/min

  • Jato de vapor turbo de 260 g

  • Garantido que não queima

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Comece a engomar num instante com maior potência para um aquecimento rápido.

Até 100 g/min de vapor contínuo potente

Até 100 g/min de vapor contínuo potente

A série Azur 8000 proporciona até 100 g/min de vapor potente e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

O vapor turbo de 260 g elimina até os vincos mais persistentes

O vapor turbo de 260 g elimina até os vincos mais persistentes

O jato de vapor extra longo proporciona uma maior potência para a remoção de vincos difíceis em tecidos mais grossos, como o seu par de calças de ganga favorito. Até 260 g de vapor turbo para um engomar ainda mais potente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD12
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Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Pontos positivos

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

30/01/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Pontos positivos

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Pontos negativos

pessima qualidade

Esta avaliação foi feita para Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

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