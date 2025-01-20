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Política de devolução de 30 dias
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DST8050/20
3000 W de potência
Vapor contínuo de 100 g/min
Jato de vapor turbo de 260 g
Garantido que não queima
Comece a engomar num instante com maior potência para um aquecimento rápido.
A série Azur 8000 proporciona até 100 g/min de vapor potente e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
O jato de vapor extra longo proporciona uma maior potência para a remoção de vincos difíceis em tecidos mais grossos, como o seu par de calças de ganga favorito. Até 260 g de vapor turbo para um engomar ainda mais potente.
Prémios
3.0
de 5
2
Críticas
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Pontos positivos
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Comprador verificado
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Pontos positivos
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Pontos negativos
pessima qualidade
Esta avaliação foi feita para Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor
Esta avaliação foi feita para Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor