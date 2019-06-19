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Descontinuado
DTM5096/12
A arte das torres de som
Ouça a sua música utilizando transmissão sem fios Bluetooth® de alta qualidade, reprodução de CD, conectividade de iPod, iPad e iPhone com DualDock ou a ligação de um dispositivo à entrada auxiliar. Este sistema totalmente abrangente 3.1 oferece-lhe tudo o que necessita para um som potente.
Bluetooth®
Este sistema tem 200 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.
3.4
de 5
22
Críticas
Cafe20
19/06/2019
France
Un produit vraiment top
Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP
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mgbr
01/10/2016
France
Excellent quand ça fonctionnait!
Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.
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GilesB
18/12/2015
France
Pour mes amis, cette colonne porte mon nom...
[Employee of philipsglobal] Fin 2011, j'ai acheté ce produit pour remplacer ma chaîne hi-fi classique mais également pour exploiter les milliers de MP3 sur mon iPhone. Dès le début, j'ai utilisé la colonne pour animer nos soirées. Le grand plus étant pour moi de pouvoir piloter l'iPhone avec la télécommande ce qui en utilisant une application Djay me permet de faire des enchaînements à distance. Nos soirées étant réussies, nos amis ont fini par acheter cette colonne... qui l'ont baptisée de mon nom ! Rien que dans ma rue, 3 couples d'amis l'ont achetée. Et elles fonctionnent toutes plus de 4 ans après l'achat. Il y a bien évidemment mieux mais beaucoup plus cher... quand je vois qu'une enceinte connectée haut de gamme coûte 4 fois plus cher, je souris... le rapport qualité prix de cette colonne Fidelio est imbattable.
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