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Descontinuado

Mini-aspiradorAspirador portátil

FC6141/01

Limpe o seu carro de uma forma totalmente nova
Consiga um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador da Philips de 12 V para o seu automóvel. O fluxo de ar ciclónico duplo sem saco garante uma limpeza duradoura, enquanto o design aerodinâmico da escova assegura uma maior recolha de pó.
Ver todos os benefícios

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Limpe o seu carro de uma forma totalmente nova

  • 12 V, automóvel

  • Sem saco, ciclónico

  • 5 acessórios e saco de arrumação

  • Automóvel (com ficha para automóvel)

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

Ficha p/ automóvel p/ tempo de funcionam. ilimitado

Ficha p/ automóvel p/ tempo de funcionam. ilimitado

O mini aspirador da Philips para automóvel é ideal para limpar o seu carro pois este está equipado com uma ficha de automóvel para poder alcançar até as áreas mais difíceis sem o incómodo de carregar o mini aspirador. Assim, este está sempre pronto a usar!

Especificações técnicas

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