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Descontinuado
FC6141/01
12 V, automóvel
Sem saco, ciclónico
5 acessórios e saco de arrumação
Automóvel (com ficha para automóvel)
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.
O mini aspirador da Philips para automóvel é ideal para limpar o seu carro pois este está equipado com uma ficha de automóvel para poder alcançar até as áreas mais difíceis sem o incómodo de carregar o mini aspirador. Assim, este está sempre pronto a usar!
Críticas