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Descontinuado
FC6142/01
Bateria de 4,8 V
Sem saco, ciclónico
Bico, escova e rodo
Húmido/seco
Pode guardar o mini-aspirador Philips numa prática base para carregamento, montada numa parede ou colocada sobre uma mesa. Isto significa que o mini-aspirador, com a sua potente bateria recarregável, está sempre pronto a utilizar.
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.
Críticas