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  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
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Descontinuado

MiniVacAspirador portátil

FC6142/01

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
Desfrute do melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador para pó e líquidos de 4,8 V da Philips. Limpe facilmente sujidade húmida e seca com o sistema para pó e líquidos. O design aerodinâmico da escova assegura uma maior recolha de pó.
Ver todos os benefícios

Sistema para pó e líquidos e escova aerodinâmica

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

  • Bateria de 4,8 V

  • Sem saco, ciclónico

  • Bico, escova e rodo

  • Húmido/seco

Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

Pode guardar o mini-aspirador Philips numa prática base para carregamento, montada numa parede ou colocada sobre uma mesa. Isto significa que o mini-aspirador, com a sua potente bateria recarregável, está sempre pronto a utilizar.

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

Especificações técnicas

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