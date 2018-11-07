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Bateria de 10,8 V (lítio)
Sem saco, ciclónico
Acessório de bico e escova
As pilhas de iões de lítio são realmente ecológicas. Não incluem elementos tóxicos, tornando-as amigas do ambiente. Além disso, não descarregam quando o produto não se encontra em utilização e garante um consumo de energia em espera muito baixo. Assim, também poupam energia.
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.
4.2
de 5
226
Críticas
86%
recomendam este produto
Ricounnet
07/11/2018
France
Bonne qualite!!!
Mais je le possede depuis un peut plus de 2 ans et d un coup plus rien s allume et il ne fonctionne plus!!!peut etre les batteries qui sont morte!!!je ne sais pas !je le laisse tout le temps brancher au mur!! Pouvez vous me renseigner svp merci
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Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01
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Viviesound
03/01/2018
France
Comprador verificado
Bon produit
Un aspirateur à main très pratique avec une bonne prise en main, il se nettoie facilement et il a une bonne aspiration, il se recharge rapidement.
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lolo097
14/02/2017
France
Comprador verificado
Essai comparatif
Lassé des "similaires" caduques assez rapidement, j'ai fouiné un peu sur le Net, comparé, consulté les avis. Tout concordait. Pas un premier prix mais des caractéristiques prometteuses. Après usage, je suis conforté dans ce bon choix; puissance, facilité, chargeur "intelligent" qui arrête quand il faut la charge.. Bref, je recommande.
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