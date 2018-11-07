ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

MiniVacAspirador portátil

FC6146/01

4.2
| (226) Críticas | 86% recomendam este produto
Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o mini-aspirador potente Philips Lítio de 10,8 V. O fluxo de ar ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto o design aerodinâmico da escova assegura uma maior recolha de pó.
Ver todos os benefícios

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

  • Bateria de 10,8 V (lítio)

  • Sem saco, ciclónico

  • Acessório de bico e escova

Tecnologia ecológica de iões de lítio

Tecnologia ecológica de iões de lítio

As pilhas de iões de lítio são realmente ecológicas. Não incluem elementos tóxicos, tornando-as amigas do ambiente. Além disso, não descarregam quando o produto não se encontra em utilização e garante um consumo de energia em espera muito baixo. Assim, também poupam energia.

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

226

Críticas

86%

recomendam este produto

07/11/2018

France

France

Bonne qualite!!!

Mais je le possede depuis un peut plus de 2 ans et d un coup plus rien s allume et il ne fonctionne plus!!!peut etre les batteries qui sont morte!!!je ne sais pas !je le laisse tout le temps brancher au mur!! Pouvez vous me renseigner svp merci

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01

03/01/2018

France

France

Comprador verificado

Bon produit

Un aspirateur à main très pratique avec une bonne prise en main, il se nettoie facilement et il a une bonne aspiration, il se recharge rapidement.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01

14/02/2017

France

France

Comprador verificado

Essai comparatif

Lassé des "similaires" caduques assez rapidement, j'ai fouiné un peu sur le Net, comparé, consulté les avis. Tout concordait. Pas un premier prix mais des caractéristiques prometteuses. Après usage, je suis conforté dans ce bon choix; puissance, facilité, chargeur "intelligent" qui arrête quand il faut la charge.. Bref, je recommande.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Aspirette MiniVac FC6148/01

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis