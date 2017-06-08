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  • Remove pó e sujidade visíveis
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Descontinuado

MiniVacAspirador portátil

FC6152/01

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Remove pó e sujidade visíveis
O aspirador portátil da Philips torna a limpeza diária rápida e simples. Este inclui baterias recarregáveis para mobilidade máxima e os acessórios incluídos permitem-lhe limpar superfícies delicadas e alcançar os cantos mais difíceis.
Ver todos os benefícios

Tecnologia de filtragem dupla para limpeza simples

Remove pó e sujidade visíveis

  • 3,6 V

  • Preto profundo e azul

  • 2 acessórios

  • Base de carga

Duplo sistema de filtragem para resultados de limpeza perfeitos

O sistema de filtragem duplo assegura que a sujidade não volta a sair depois de ser recolhida. O primeiro filtro boqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais finas.

Bateria de NiMh para uso diário de energia

As baterias NiMH do aspirador portátil asseguram uma potência de longa duração resistente, em comparação com outros tipos de baterias que desenvolvem efeito de memória.

Funcionamento sem fios oferece 100% de mobilidade

Funcionamento sem fios oferece 100% de mobilidade

Graças às suas baterias recarregáveis poderá limpar em qualquer local, sem ser restringido por uma tomada elétrica.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

08/06/2017

Portugal

Portugal

Design espectacular. Muito pratico.

Excelente para limpeza de pequeninos espaços, como mesa de jantar, á volta da gaiola do animal estimação, migalhas no sofá, etc.. Para mim foi uma óptima escolha. Muito satisfeita

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil

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