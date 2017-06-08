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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
3,6 V
Preto profundo e azul
2 acessórios
Base de carga
O sistema de filtragem duplo assegura que a sujidade não volta a sair depois de ser recolhida. O primeiro filtro boqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais finas.
As baterias NiMH do aspirador portátil asseguram uma potência de longa duração resistente, em comparação com outros tipos de baterias que desenvolvem efeito de memória.
Graças às suas baterias recarregáveis poderá limpar em qualquer local, sem ser restringido por uma tomada elétrica.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
sghira
08/06/2017
Portugal
Design espectacular. Muito pratico.
Excelente para limpeza de pequeninos espaços, como mesa de jantar, á volta da gaiola do animal estimação, migalhas no sofá, etc.. Para mim foi uma óptima escolha. Muito satisfeita
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil
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