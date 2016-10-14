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Descontinuado
FC6172/01
Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão
O novo Philips PowerPro Duo oferece-lhe resultados de limpeza em profundidade em pavimentos e carpetes. A escova TriActive Turbo recolhe mais pó e cotão numa só passagem. A escova mini turbo limpa superfícies moles como sofás, almofadas e colchões.
Sem cabo
Sem saco
25,2 V
Miniescova turbo
A funcionalidade 2 em 1 fornece-lhe um aspirador com cabo e um aspirador portátil num só aparelho. Isto permite uma limpeza fácil de chão e móveis.
O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90% dos alergénios como pólen, pêlo de animais e pó, para obter um ar limpo.
As baterias recarregáveis para funcionamento sem fios proporcionam-lhe a liberdade para limpar em todos os locais. Agora o cabo já não é uma barreira, permitindo-lhe limpar facilmente em diferentes divisões sem complicações.
Críticas