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Descontinuado

PowerPro DuoAspirador vertical 2 em 1 com PowerCyclone

FC6172/01

Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão

O novo Philips PowerPro Duo oferece-lhe resultados de limpeza em profundidade em pavimentos e carpetes. A escova TriActive Turbo recolhe mais pó e cotão numa só passagem. A escova mini turbo limpa superfícies moles como sofás, almofadas e colchões.

Ver todos os benefícios

Com PowerCyclone e escova TriActive Turbo

Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão

  • Sem cabo

  • Sem saco

  • 25,2 V

  • Miniescova turbo

Funcionalidade 2 em 1 para limpar chão e móveis

Funcionalidade 2 em 1 para limpar chão e móveis

A funcionalidade 2 em 1 fornece-lhe um aspirador com cabo e um aspirador portátil num só aparelho. Isto permite uma limpeza fácil de chão e móveis.

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90% dos alergénios como pólen, pêlo de animais e pó, para obter um ar limpo.

Funcionamento sem fios para limpar livremente em qualquer lugar

Funcionamento sem fios para limpar livremente em qualquer lugar

As baterias recarregáveis para funcionamento sem fios proporcionam-lhe a liberdade para limpar em todos os locais. Agora o cabo já não é uma barreira, permitindo-lhe limpar facilmente em diferentes divisões sem complicações.

Especificações técnicas

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