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  • Aspira e lava num só passagem
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Descontinuado

PowerPro AquaAspirador vertical

FC6402/01

Aspira e lava num só passagem
O novo Philips PowerPro Aqua é um aspirador sem fios potente que também limpa com água. Combina a aspiração e a lavagem para limpar a sujidade diária mais rapidamente. Sistema de lavagem de encaixe/desencaixe fácil para aspirar apenas ou aspirar e lavar numa só passagem!
Ver todos os benefícios

Sempre à mão para limpar rapidamente a sujidade diária

Aspira e lava num só passagem

  • 2 em 1

  • Aspirar e lavar

  • 18 V

Tecnologia PowerCyclone para um alto desempenho de aspiração

Tecnologia PowerCyclone para um alto desempenho de aspiração

A tecnologia PowerCyclone proporciona um desempenho de aspiração potente numa só passagem. O ar entra rapidamente no PowerCyclone e é acelerado ainda mais na passagem de ar curvada para separar eficazmente o pó do ar.

Novo sistema de lavagem com nível de humidade perfeito para todos os pavimentos

Novo sistema de lavagem com nível de humidade perfeito para todos os pavimentos

O sistema de lavagem exclusivo controla a libertação de água para manter um nível de humidade perfeito para todos os pavimentos ao longo da limpeza.

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar optimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Recomenda-se a substituição a cada 3 a 6 meses, consoante a frequência de utilização. A embalagem inclui 2 bases em microfibra. Consulte www.philips.com para saber onde comprar as bases em microfibra. Não garantimos resultados de limpeza perfeitos se utilizar bases em microfibra de outras marcas.