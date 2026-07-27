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Descontinuado
FC6402/01
2 em 1
Aspirar e lavar
18 V
A tecnologia PowerCyclone proporciona um desempenho de aspiração potente numa só passagem. O ar entra rapidamente no PowerCyclone e é acelerado ainda mais na passagem de ar curvada para separar eficazmente o pó do ar.
O sistema de lavagem exclusivo controla a libertação de água para manter um nível de humidade perfeito para todos os pavimentos ao longo da limpeza.
A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar optimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem
Críticas
Recomenda-se a substituição a cada 3 a 6 meses, consoante a frequência de utilização. A embalagem inclui 2 bases em microfibra. Consulte www.philips.com para saber onde comprar as bases em microfibra. Não garantimos resultados de limpeza perfeitos se utilizar bases em microfibra de outras marcas.