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  • Aspira e lava num só passagem
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Descontinuado

PowerPro AquaAspirador recarregável sem fios

FC6408/01

Aspira e lava num só passagem
O novo PowerPro Aqua sem fios (25,2 V) é uma ferramenta potente 3 em 1 para lidar com a sujidade diária. Um aspirador sem saco para todos os tipos de chão, um aspirador portátil para superfícies como sofás, cadeiras ou cantos e um sistema de lavagem para limpar sujidade húmida.
Ver todos os benefícios

Sempre à mão para limpar rapidamente a sujidade diária

Aspira e lava num só passagem

  • 3 em 1

  • Aspirador e esfregona portátil

  • 25,2 V

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90% dos alergénios como pólen, pêlo de animais e pó, para obter um ar limpo.

Sem saco: esvaziamento do recipiente do pó num só passo, simples e higiénico

Sem saco: esvaziamento do recipiente do pó num só passo, simples e higiénico

Com o novo aspirador sem saco PowerPro Aqua, pode eliminar o pó do recipiente do pó sem entrar em contacto com a sujidade.

Limpeza sem fios: liberdade para limpar em qualquer local

Limpeza sem fios: liberdade para limpar em qualquer local

Sem o fio, tem liberdade para limpar onde desejar em todos os tipos de piso.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Recomenda-se a substituição a cada 3 a 6 meses, consoante a frequência de utilização. A embalagem inclui 2 bases em microfibra. Consulte www.philips.com para saber onde comprar as bases em microfibra. Não garantimos resultados de limpeza perfeitos se utilizar bases em microfibra de outras marcas.