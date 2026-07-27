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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FC6408/01
3 em 1
Aspirador e esfregona portátil
25,2 V
O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90% dos alergénios como pólen, pêlo de animais e pó, para obter um ar limpo.
Com o novo aspirador sem saco PowerPro Aqua, pode eliminar o pó do recipiente do pó sem entrar em contacto com a sujidade.
Sem o fio, tem liberdade para limpar onde desejar em todos os tipos de piso.
Críticas
Recomenda-se a substituição a cada 3 a 6 meses, consoante a frequência de utilização. A embalagem inclui 2 bases em microfibra. Consulte www.philips.com para saber onde comprar as bases em microfibra. Não garantimos resultados de limpeza perfeitos se utilizar bases em microfibra de outras marcas.