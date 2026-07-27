Aspira e lava num só passagem

O novo PowerPro Aqua sem fios (25,2 V) é uma ferramenta potente 3 em 1 para lidar com a sujidade diária. Um aspirador sem saco para todos os tipos de chão, um aspirador portátil para superfícies como sofás, cadeiras ou cantos e um sistema de lavagem para limpar sujidade húmida.