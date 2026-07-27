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Descontinuado
FC6723/01
Escova de sucção de 180°
18 V, até 30 min
2 em 1: aspirador e unidade portátil
LED na escova
A escova de sucção de 180° foi desenvolvida para uma recolha potente e precisa de até 98% do pó e sujidade em cada passagem, todos os tipos de chão, incluindo locais de difícil acesso.
O pó, o cotão, os cabelos e as migalhas são fáceis de identificar e capturar devido à luzes LED na escova SpeedPro. Os LED na escova revelam o pó e sujidade ocultos, em movimento.
Duas regulações de velocidade para diferentes tipos de chão e sujidade.
Críticas
Para um desempenho ideal, lave o filtro apenas à mão a cada 2 semanas. Aperte até a água sair. Deixe secar durante 24 horas antes de voltar a utilizar.