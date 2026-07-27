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  • Rápido. Alcance potente, até nos locais mais difíceis
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Descontinuado

SpeedProAspirador vertical sem cabo

FC6723/01

Rápido. Alcance potente, até nos locais mais difíceis
O novo aspirador sem cabo SpeedPro proporciona uma limpeza rápida, com um alcance potente. Está equipado com a escova de sucção de 180° para uma recolha de sujidade precisa, mesmo nos locais mais difíceis – junto às paredes, aos móveis e nos cantos.
Ver todos os benefícios

Rápido. Alcance potente, até nos locais mais difíceis

  • Escova de sucção de 180°

  • 18 V, até 30 min

  • 2 em 1: aspirador e unidade portátil

  • LED na escova

Recolhe até 98% do pó e da sujidade em cada passagem

Recolhe até 98% do pó e da sujidade em cada passagem

A escova de sucção de 180° foi desenvolvida para uma recolha potente e precisa de até 98% do pó e sujidade em cada passagem, todos os tipos de chão, incluindo locais de difícil acesso.

A escova com LED revela pó e sujidade ocultos

A escova com LED revela pó e sujidade ocultos

O pó, o cotão, os cabelos e as migalhas são fáceis de identificar e capturar devido à luzes LED na escova SpeedPro. Os LED na escova revelam o pó e sujidade ocultos, em movimento.

Duas regulações de velocidade para diferentes tipos de chão e sujidade

Duas regulações de velocidade para diferentes tipos de chão e sujidade

Duas regulações de velocidade para diferentes tipos de chão e sujidade.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Para um desempenho ideal, lave o filtro apenas à mão a cada 2 semanas. Aperte até a água sair. Deixe secar durante 24 horas antes de voltar a utilizar.