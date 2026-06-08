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Descontinuado
FC6727/01
Escova de sucção de 180°
21,6 V, até 40 min
2 em 1: aspirador e unidade portátil
Miniescova turbo, filtro extra
A escova de sucção de 180° foi desenvolvida para uma recolha potente e precisa de até 98% do pó e sujidade em cada passagem, todos os tipos de chão, incluindo locais de difícil acesso.
O pó, o cotão, os cabelos e as migalhas são fáceis de identificar e capturar devido à luzes LED na escova SpeedPro. Os LED na escova revelam o pó e sujidade ocultos, em movimento.
As baterias de iões de lítio de alto desempenho de 21,6 V fornecem até 40 minutos de autonomia no modo normal e 20 minutos no modo turbo, antes de recarregar.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Zebra8472
08/06/2026
Deutschland
definitiv nicht zu empfehlen
Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.
Pontos positivos
Kabellos
Pontos negativos
Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich
Esta avaliação foi feita para SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Esta avaliação foi feita para SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Para um desempenho ideal, lave o filtro apenas à mão a cada 2 semanas. Aperte até a água sair. Deixe secar durante 24 horas antes de voltar a utilizar.