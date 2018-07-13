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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FC7080/01
3 em 1: aspira, lava e seca
Tecnologia Triple-Acceleration
Limpeza a húmido visível
Todos os pavimentos
- Aspira: o Aqua Cyclone potente recolhe e elimina todos os derrames, sujidade e pó - Limpa a húmido: escovas de microfibra em rotação pulverizam água limpa para eliminar eficazmente sujidade e aderências. Toda a sujidade é dissolvida pela água e recolhida para um depósito em separado. - Seca: a velocidade de rotação das escovas cria um fluxo de ar que deixa o chão praticamente seco
O AquaTrio Pro elimina até 99% de todas as bactérias*** e reduz os alergénios. Graças à separação num depósito de água limpa e um de água suja, todo o pó e alergénios serão retidos no depósito de água suja.
O AquaTrio Pro oferece-lhe excelentes resultados utilizando apenas água canalizada fria ou quente. Se necessário, também pode adicionar um detergente da sua preferência, mas utilize sempre um detergente de limpeza de chão com pouca ou nenhuma produção de espuma, que seja apropriado para o seu pavimento.
3.7
de 5
194
Críticas
sylgeo
13/07/2018
France
Comprador verificado
Utilisation conforme à la description
un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTrio Pro FC7080/01
Sim, recomendo este produto
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valcanada62
13/07/2018
France
Utilisation conforme à la description
un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.
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JYMM
13/09/2016
France
Comprador verificado
Appareil trés efficace jusque maintenant.
Cet appareil correspond à notre demande de nettoyage pour nos sols durs. Certes un peu bruyant, le résultat est très satisfaisant. Nos sols sont propres et sains. Il suffit d'un passage et de constater la présence de déchets dans le réservoir prévu à cet effet.
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Apropriado para limpeza a húmido
Em comparação com a limpeza utilizando um aspirador de 2200 W e a limpeza normal com esfregona
quando utilizado com detergente