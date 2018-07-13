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  • Aspira, limpa e seca de uma só vez
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Descontinuado

AquaTrio Pro

FC7080/01

3.7
| (194) Críticas
Aspira, limpa e seca de uma só vez
O Philips AquaTrio Pro - com a tecnologia exclusiva Triple Acceleration - aspira, lava e seca numa só passagem para resultados visíveis e uma limpeza a húmido completa em pavimentos.
Ver todos os benefícios

Limpeza a húmido visível para pavimentos

Aspira, limpa e seca de uma só vez

  • 3 em 1: aspira, lava e seca

  • Tecnologia Triple-Acceleration

  • Limpeza a húmido visível

  • Todos os pavimentos

Desempenho de limpeza avançado para resultados perfeitos

Desempenho de limpeza avançado para resultados perfeitos

- Aspira: o Aqua Cyclone potente recolhe e elimina todos os derrames, sujidade e pó - Limpa a húmido: escovas de microfibra em rotação pulverizam água limpa para eliminar eficazmente sujidade e aderências. Toda a sujidade é dissolvida pela água e recolhida para um depósito em separado. - Seca: a velocidade de rotação das escovas cria um fluxo de ar que deixa o chão praticamente seco

Mata até 99% das bactérias*** e reduz os alergénios

Mata até 99% das bactérias*** e reduz os alergénios

O AquaTrio Pro elimina até 99% de todas as bactérias*** e reduz os alergénios. Graças à separação num depósito de água limpa e um de água suja, todo o pó e alergénios serão retidos no depósito de água suja.

Eficaz com água fria/quente canalizada, com/sem detergente

Eficaz com água fria/quente canalizada, com/sem detergente

O AquaTrio Pro oferece-lhe excelentes resultados utilizando apenas água canalizada fria ou quente. Se necessário, também pode adicionar um detergente da sua preferência, mas utilize sempre um detergente de limpeza de chão com pouca ou nenhuma produção de espuma, que seja apropriado para o seu pavimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

194

Críticas

13/07/2018

France

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Comprador verificado

Utilisation conforme à la description

un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTrio Pro FC7080/01

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13/07/2018

France

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13/09/2016

France

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Comprador verificado

Appareil trés efficace jusque maintenant.

Cet appareil correspond à notre demande de nettoyage pour nos sols durs. Certes un peu bruyant, le résultat est très satisfaisant. Nos sols sont propres et sains. Il suffit d'un passage et de constater la présence de déchets dans le réservoir prévu à cet effet.

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Avisos legais

  1. Apropriado para limpeza a húmido

  2. Em comparação com a limpeza utilizando um aspirador de 2200 W e a limpeza normal com esfregona

  3. quando utilizado com detergente