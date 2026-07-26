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Acessórios para aspiradores/esfregonas
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Um kit de acessórios completo com tubo flexível de extensão, escova macia e bico para fendas comprido para o ajudar a limpar o seu automóvel. Compatível com SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), Série 5000 (Aqua), Série 7000, 8000 (Aqua) e AquaTrio sem cabo da série 9000
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