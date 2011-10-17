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Descontinuado

EasyLifeAspirador sem saco

FC8146/01

3.5

| (73) Críticas

Economize até 20% de energia*

O aspirador Philips EasyLife foi concebido para proporcionar elevados resultados de limpeza consumindo menos energia do que os aspiradores convencionais. Além disso, pode esvaziar facilmente o recipiente sem sujar as mãos, através de uma simples pressão de um botão.

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Aspirador para resultados mais ecológicos

Economize até 20% de energia*

  • 1400 W

  • Parquet

Motor de 1400 Watts que gera um máximo de 300 Watts de potência de sucção

Motor de 1400 Watts que gera um máximo de 300 Watts de potência de sucção

O motor eficiente de 1400 Watts gera uma potência máxima de sucção de 300 Watts, o que significa que utiliza menos energia, mas não compromete os resultados de limpeza.

A luz indicadora avisa quando é necessário esvaziar o recipiente

A luz indicadora avisa quando é necessário esvaziar o recipiente

A luz indicadora liga quando o recipiente está cheio e precisa de ser esvaziado. O esvaziamento e a limpeza do recipiente e do filtro garantem que mantém um óptimo desempenho de limpeza.

Pega para remoção fácil do recipiente do pó

A pega do recipiente do pó ajuda-o a retirar o recipiente facilmente e a segurá-lo sobre o caixote do lixo.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

73

Críticas

17/10/2011

France

France

Très performant et qualité de finition

Aspirateur aussi performant que mon ancien faisant 2000 w. Cet aspirateur est très bien fini et agréable au touché. Il est livré avec une brosse normale et une brosse spéciale parquet. Je n'utilise quasiment que cette dernière qui est efficace et douce à la fois pour mon parquet vitrifié. Dommage qu'il n'ait pas de rangement pour l'une ou l'autre brosse, car cela nécessite un changement pour ceux qui ont les deux types de sol. Le témoin du bac est bien pratique. D'ailleurs, il est facile de le retirer et de le nettoyer. Par contre, il est assez bruyant.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyLife FC8146/01 Aspirateur sans sac

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17/10/2011

France

France

Très performant et qualité de finition

Aspirateur aussi performant que mon ancien faisant 2000 w. Cet aspirateur est très bien fini et agréable au touché. Il est livré avec une brosse normale et une brosse spéciale parquet. Je n'utilise quasiment que cette dernière qui est efficace et douce à la fois pour mon parquet vitrifié. Dommage qu'il n'ait pas de rangement pour l'une ou l'autre brosse, car cela nécessite un changement pour ceux qui ont les deux types de sol. Le témoin du bac est bien pratique. D'ailleurs, il est facile de le retirer et de le nettoyer. Par contre, il est assez bruyant.

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27/11/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

prodotto ottimo!

Ottimo rapporto qualità - prezzo. Facile da usare , facile da pulire, compatto e maneggevole.

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Esta avaliação foi feita para EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco

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Avisos legais

  1. Em comparação com o aspirador de 2000 W. Medições internas Philips, 2010.