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EasyLife Aspirador sem saco

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Manuais e documentação

User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF ficheiro, 33 MB
  • 13 March 2026

O aspirador Philips EasyLife foi concebido para proporcionar elevados resultados de limpeza consumindo menos energia do que os aspiradores convencionais. Além disso, pode esvaziar facilmente o recipiente sem sujar as mãos, através de uma simples pressão de um botão.

  • PDF ficheiro
  • 25 June 2026

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