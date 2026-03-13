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Descontinuado
Assistência
FC8146/01
Descontinuado
User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
O aspirador Philips EasyLife foi concebido para proporcionar elevados resultados de limpeza consumindo menos energia do que os aspiradores convencionais. Além disso, pode esvaziar facilmente o recipiente sem sujar as mãos, através de uma simples pressão de um botão.