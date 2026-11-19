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Descontinuado
FC8230/01
Liberdade de movimentos!
Experimente a liberdade de movimentos com o Philips SmallStar. Extremamente compacto e leve, este aspirador é muito fácil de manusear e combina a alta potência com a filtragem HEPA para lhe proporcionar óptimos resultados de limpeza!
1600 W
O tamanho compacto deste aspirador torna-o fácil de manusear durante a utilização e fácil de guardar depois de usar.
A leveza deste aspirador facilita o seu transporte.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas